Devisen: Euro zu Dollar und Franken wenig bewegt

Der USD/CHF-Kurs notiert aktuell minim leichter bei 0,9906 nach 0,9913 Franken am Vorabend. Und das Duo EUR/CHF pendelte sich mit 1,0973 Franken ebenfalls in der Nähe des Vorabendkurses ein.

Seit Beginn der Woche hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. In der ersten Wochenhälfte gab es kaum wichtige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren konnten. Auch das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der vergangenen Zinssitzung der US-Notenbank Fed lieferte keine neuen Erkenntnisse. Die Mitschrift signalisierte eine Zinspause in den USA und bestätigte damit frühere Aussagen.

Ab dem Nachmittag könnten Daten aus der US-Wirtschaft für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Indikator zur Stimmung in Industriebetrieben.

/jkr/mis/pre/jb

(AWP)