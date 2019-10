Devisen: Euro zu Dollar und Franken wenig bewegt - Pfund leicht unter Druck

Der Euro zeigt sich am Mittwoch im frühen Handel wenig verändert. Aktuell wird der Euro bei 1,1121 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken ist der Euro mit 1,1007 Franken ebenfalls nur minimal verändert und auch der US-Dollar weist bei einem Kurs von 0,9896 Franken kaum Veränderungen auf.