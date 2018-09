Devisen: Euro zu Dollar und Franken wenig bewegt - Warten auf Fed-Zinsentscheid

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel wenig Regung gezeigt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1764 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1,1343 und damit etwas tiefer als am Dienstagabend. Der US-Dollar ist bei einem Stand von 0,9643 Franken ebenfalls nur marginal schwächer.