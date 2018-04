Devisen: Euro zu Dollar und Franken wenig verändert

Marktbeobachter sprechen von einem zunächst impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im weiteren Tagesverlauf könnten neue Konjunkturdaten für mehr Bewegung sorgen. Am späten Vormittag stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone auf dem Programm. Es wird damit gerechnet, dass die Inflation im März wieder etwas gestiegen ist.

Damit dürfte sich die Teuerung im Währungsraum wieder ein Stück weit der Zielmarke der EZB von knapp zwei Prozent annähern, bei der die Notenbank die Stabilität der Preise als gewährleistet ansieht. Ausserdem stehen am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Veröffentlicht wird die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft. Diese liefert Hinweise für den Arbeitsmarktbericht für März insgesamt, der am Freitag veröffentlicht wird.

jkr/das/jl

(AWP)