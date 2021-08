Devisen: Euro zu Dollar wenig verändert - EUR/CHF etwas höher

Dagegen hat der Euro zum Franken leicht zugelegt und wird aktuell zu 1,0738 nach 1,0731 Franken gehandelt. Auch der Dollar hat demzufolge seine Gewinne zum Franken etwas ausbauen können und kostet mit 0,9072 Franken geringfügig mehr als am Vorabend mit 0,9065.

Am Vortag hatte noch eine sehr gute Stimmung unter Einkaufsmanagern im US-Dienstleistungssektor dem Dollar Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet. Am Devisenmarkt zeigen sich die Anleger auch am Morgen etwas risikofreudiger, was den als sicher geltenden japanischen Yen im frühen Handel zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck setzte.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben Konjunkturdaten ein bestimmendes Thema am Devisenmarkt. Im Mittelpunkt des Interesses steht vor allem die Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Am Nachmittag stehen wöchentliche Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm, bevor die US-Regierung am Freitag den Arbeitsmarktbericht veröffentlichen wird. Der Lage auf dem Arbeitsmarkt spielt für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed eine wichtige Rolle und wird daher am Devisenmarkt stark beachtet.

/jkr/mis

(AWP)