Devisen: Euro zu US-Dollar und zu Franken deutlich im Plus

Der Kurs des Euro hat am Dienstag sowohl zum US-Dollar wie auch zum Schweizer Franken deutlich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung schaffte am Nachmittag den Sprung über die Marke von 1,24 Dollar und konnte sie bis in den Abend hinein verteidigen. Im US-Handel kostete ein Euro 1,2408 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2411 (Montag: 1,2307) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8057 (0,8126) Euro.