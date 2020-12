Devisen: Euro zum Dollar auf Hoch seit zweieinhalb Jahren - USD/CHF 0,8938

Der Euro hat am Donnerstag seine Kursgewinne der vergangenen Tage gegenüber dem US-Dollar ausgebaut. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung mit bis zu 1,2126 US-Dollar so viel wie seit gut zweieinhalb Jahren nicht mehr. Aktuell notiert er bei 1,2122 Dollar knapp darunter. Bereits am Vortag hatte der Euro einen Höchststand seit April 2018 markiert.