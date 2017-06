Devisen: Euro zum Dollar auf höchstem Stand seit Mai 2016 - zum Franken höher

Auch gegenüber dem Schweizer Franken stieg der der Euro an auf zwischenzeitlich etwas über 1,9400. Aktuell notiert er bei 1,0931 nach 1,0925 CHF am Donnerstagmorgen. Der US-Dollar wird aktuell zu 0,9587 (0,9579) CHF gehandelt

Seit Dienstagmorgen hat der Euro zum Dollar inzwischen über zwei Cent zugelegt. Auslöser waren Äusserungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die nach Einschätzung vieler Anleger auf eine weniger lockere Geldpolitik schliessen lassen. Draghi gab sich zuversichtlich für das Wirtschaftswachstum im Euroraum und - wenn auch in geringerem Ausmass - für die Inflationsentwicklung. Eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Mittwochnachmittag, der zufolge Draghis Äusserungen aus Sicht der EZB missverstanden worden sind und die Marktreaktionen übertrieben waren, konnte beim Euro nur vorübergehend belasten.

Eine etwas geringer als erwartete Abschwächung der Inflation in Spanien gab dem Euro am Donnerstag einen erneuten Schub. Im weiteren Tagesverlauf werden noch Inflationszahlen aus Deutschland veröffentlicht, die für weitere Impulse sorgen könnten. Ausgehend von bereits am Vormittag veröffentlichten robusten Preisdaten aus einzelnen Bundesländern gehen Experten vom Analysehaus Capital Economics für Juni von einem etwas stärkeren Preisauftrieb aus. Zuletzt haben Ökonomen im Schnitt noch mit einem Rückgang gerechnet.

tos/bgf/stb/ab/ra

(AWP)