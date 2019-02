Devisen: Euro zum Dollar etwas fester - Zum Franken wenig verändert

Der Euro hat am Montag im frühen Handel etwas zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1349 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Zum Franken wird der Euro wenig verändert bei 1,1337 gehandelt. Der US-Dollar geht mit 0,9990 Franken weiterhin knapp unterhalb der Parität um.