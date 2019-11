Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem Dollar etwas nachgegeben. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1011 US-Dollar und damit moderat weniger als am Vorabend. Zum Franken wurde der Euro hingegen etwas stärker (1,0992); das Duo EUR/CHF näherte sich damit der Marke von 1,10. Das Paar USD/CHF notiert derweil - ebenfalls leicht höher - bei 0,9983.