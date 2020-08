Devisen: Euro zum Dollar etwas stärker - zum Franken leicht schwächer

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestützt durch eine verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Dollar etwas gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1815 US-Dollar gehandelt. Am Vormittag hatte der Kurs noch unter 1,18 Dollar gelegen. Zum Franken allerdings gab der Euro etwas nach auf 1,0749 Franken nach 1,0763 am Vormittag. Der Dollar notierte mit 0,9090 wieder knapp unter 91 Rappen.