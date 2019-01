Devisen: Euro zum Dollar hält Vortagesgewinne - Zum Franken unter 1,14

Zum Franken gab der Euro etwas ab und notiert mittlerweile knapp unter 1,14 Franken, nachdem er am Vorabend und am Morgen noch bei 1,1420 stand. Das USD/CHF-Währungspaar liegt dagegen weiterhin beim Kurs vom Morgen bei 0,9930.

Am Vorabend war der Euro durch den signalisierten geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Fed sprunghaft um fast einen Cent gestiegen. Der Vorsitzenden Jerome Powell hatte sich im Anschluss an die Zinsentscheidung deutlich zurückhaltender geäussert als im Dezember, als die Federal Reserve ihren Leitzins zum neunten Mal seit der Zinswende Ende 2015 angehoben hatte. Weitere Zinserhöhungen wurden nicht mehr in Aussicht gestellt. Stattdessen ist von Seiten der US-Notenbanker "Geduld" und "wait and see" angesagt.

Am Vormittag rückten zahlreiche Konjunkturdaten in den Mittelpunkt und sorgten für etwas Druck auf den Euro. Die Gemeinschaftswährung musste die frühen Kursgewinne wieder abgeben. In Frankreich ist der Preisauftrieb zu Beginn des neuen Jahres deutlich schwächer geworden. Ähnlich wie in Deutschland war die Inflation im Januar deutlich schwächer als im Vormonat.

Enttäuschende Daten gab es vom Wirtschaftswachstum in der Eurozone, das im vierten Quartal 2018 vergleichsweise schwach ausfiel. Italien war Ende 2018 sogar in die Rezession gerutscht.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten aus den USA stärker in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten vom Arbeitsmarkt. Ausserdem werden mit den Neubauverkäufen erste Kennzahlen nachgereicht, die wegen des "Shutdowns" ausgefallen waren.

/hos/ys/rw

(AWP)