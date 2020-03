Devisen: Euro zum Dollar kaum verändert - zum Franken schwächer

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro derweil ab. Aktuell wird er zu 1,0641 Franken gehandelt. Am Donnerstagmorgen und Mittwochabend notierte er noch bei 1,0651 Franken. Der Dollar steht bei 0,9556 Franken.

"Die an den Finanzmärkten vorherrschenden Zinssenkungsfantasien liefern dem Euro tendenziell Unterstützung", schrieb Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar. "Insofern sind erneute Kursanstiege möglich, wenngleich zu berücksichtigen ist, dass es den Zentralbanken schwerfallen dürfte, die inzwischen weit gediehenen Markterwartungen zu erfüllen."

Am Donnerstag dürften sich die Impulse durch Konjunkturdaten in engen Grenzen halten. Aus der Eurozone werden keine nennenswerten Daten erwartet. In den USA stehen zwar einige Zahlen an, allerdings überwiegend aus der zweiten Reihe mit geringer Marktrelevanz. Von grösserem Interesse könnten jedoch Auftragsdaten aus der US-Industrie sein. Da es sich um Daten für Januar handelt, sollten denkbare Effekte wegen der Corona-Krise noch nicht sichtbar werden.

/mf/bgf/jha/ab/ra

(AWP)