Devisen: Euro zum Dollar knapp über Tiefstand seit Mitte 2020

Der Euro hat am Freitag zum US-Dollar weiter nachgegeben und erneut einen Tiefstand seit über einem Jahr markiert. Am Morgen fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1436 US-Dollar und kostete damit so wenig wie zuletzt im Juli 2020. Gegen Mittag notierte der Euro nur etwas höher bei 1,1450 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1460 Dollar festgesetzt.