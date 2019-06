Devisen: Euro zum Dollar leicht höher - Franken steigt

Der Euro hat sich am Mittwoch zum US-Dollar wenig bewegt. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1207 Dollar und damit nur etwas mehr als am Morgen. Zum Franken notiert der Euro mit 1,1180 derweil etwas tiefer. Und der Dollar fiel zum Franken wieder unter Parität und kostet am frühen Nachmittag 0,9977 Franken.