Devisen: Euro zum Dollar schwächer und zum Franken leicht stärker

Der Kurs des Euro hat am Dienstag gegenüber dem Dollar nachgegeben. Händler erklärten die Verluste mit Auftrieb beim US-Dollar. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung zwischenzeitlich bis auf 1,1530 US-Dollar. Das war fast ein Cent weniger als in der Nacht. Aktuell notiert der Euro zu 1,1549 nach 1,1560 US-Dollar am Mittag.