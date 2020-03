Devisen: Euro zum Dollar tiefer - Weiter unter 1,06 Franken

Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar gesunken. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1082 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als am Freitagabend. Zum Wochenausklang war der Euro noch kräftig gestiegen und konnte zeitweise die Marke von 1,11 Dollar überspringen.