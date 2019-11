Devisen: Euro zum Dollar und Franken etwas erholt

Der Euro hat sich am Donnerstagabend von seinen tagsüber erreichten Mehrwochen-Tiefständen erholt. Im Tief war die Gemeinschaftswährung nur noch 1,0989 US-Dollar wert, dann aber kehrte sie wieder über die Marke von 1,10 Dollar zurück. Zuletzt wurden in New York 1,1025 Dollar bezahlt.