Devisen: Euro zum Dollar und Franken kaum verändert

Auch zum Schweizer Franken bewegt sich der Euro weiterhin in einer engen Spanne. Derzeit kostet er 1,1052 Franken nach 1,1051 am früheren Freitagmorgen. Und der Dollar wird derweil unverändert zu 0,9268 Franken umgesetzt.

Damit hat sich die Dollar-Stärke vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Kurz vor dem Wochenende stand der Dollar zu allen wichtigen Währungen unter Druck, was dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Am Markt für US-Staatsanleihen ist der Anstieg der Renditen zuletzt ins Stocken geraten. Am Donnerstag war die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit 1,75 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 geklettert.

Der starke Anstieg der Renditen für US-Anleihen sorgte in den vergangenen Handelstagen mehrfach für Auftrieb beim Dollar. Hintergrund sind steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in der grössten Volkswirtschaft der Welt.

Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Bewegung sorgen könnten. Auch äussern sich nur wenige Notenbanker aus den grossen Zentralbanken.

Erneut deutliche Kursgewinne gab es am Vormittag bei der türkischen Lira, die im Handel mit dem Dollar und dem Euro zulegen konnte. Hintergrund ist eine Zinserhöhung der türkischen Notenbank. Diese hatte den Leitzins am Donnerstag unerwartet stark angehoben.

Nach Einschätzung von Analysten der Postbank dürfte es den Währungshütern in der Türkei vor allem darum gegangen sein, Entschlossenheit im Kampf gegen die viel zu hohe Inflation im Land zu demonstrieren. "Die Zeiten einer einseitig auf Wachstum zielenden Politik dürften damit erst einmal vorbei sein", hiess es in einer Einschätzung der Bank. Im Handel mit dem Dollar konnte die Lira seit der Zinserhöhung am Donnerstagmittag etwa drei Prozent an Wert zulegen.

jkr/bgf/jha/ab/pre

(AWP)