Devisen: Euro zum Dollar und Franken zwischenzeitlich höher

Auch gegenüber dem Schweizer Franken stieg der Euro vorübergehend an, notiert aktuell im Vergleich zum früheren Morgen aber praktisch unverändert. Derzeit kostet der Euro 1,1551 CHF. Der US-Dollar geht zu 0,9366 CHF um.

In Spanien hatte sich die Inflation kräftig verstärkt. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) im Jahresvergleich um 1,2 Prozent. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten nur mit einer Inflationsrate von 0,9 Prozent gerechnet. Damit näherte sich die Teuerung in Spanien wieder ein Stück weit dem Zielwert der EZB an, die stabile Preise bei einer Inflationsrate von knapp 2 Prozent als gewährleistet ansieht.

Im Tagesverlauf stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Hierzu zählen auch Inflationszahlen aus Deutschland sowie das Verbrauchervertrauen in den USA.

Wichtigstes Ereignis des Tages ist aber ein Auftritt des neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, vor Vertretern des Kongresses in Washington. Marktbeobachter erhoffen sich Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der Fed. Mehrheitlich gehen sie davon aus, dass Powell die Linie seiner Vorgängerin Janet Yellen fortsetzen wird und die Zinsen schrittweise und vergleichsweise langsam erhöht.

