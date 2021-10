Devisen: Euro zum Dollar vor EZB-Entscheidung kaum verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert. Wie schon an den beiden Vortagen pendelt der Euro um die Marke von 1,16 US-Dollar. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1599 Dollar. Sie notierte damit in etwa auf dem Niveau aus dem frühen Handel.