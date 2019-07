Devisen: Euro zum Dollar weiter stabil - zum Franken etwas höher

Zum Franken legt der Euro minimal zu. Derzeit notiert er bei 1,1154 nach 1,1140 Franken am früheren Dienstagmorgen und 1,1140 Franken am Vorabend. Auch der US-Dollar kostet mit 0,9878 Franken etwas mehr als am Morgen.

Am Vortag war der Euro gegenüber dem US-Dollar um fast einen Cent gefallen. Dafür sorgte die Annäherung der USA und China in Handelsfragen. Auf dem G20-Gipfel in Japan hatten sich beide Länder auf eine Wiederaufnahme der Gespräche geeinigt. US-Präsident Donald Trump hatte auf dem Treffen der Staats- und Regierungschef der führenden Industrienationen in Japan am Samstag zugesichert, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen.

Das Verhältnis zwischen Europa und den USA bleibt jedoch gestört. So droht Trump seit längerem, Zölle auf europäische Autos zu erheben. Zudem stellte die US-Regierung am Montag eine Liste mit EU-Gütern auf, auf die wegen verbotener Flugzeugsubventionen Zölle verhängt werden könnten. "Früher lief sich das aus, weil alle Beteiligten wussten, dass das eigentlich alberne Spielchen sind", kommentierte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. "Das weiss die derzeitige US-Administration nicht. Und deshalb kann es sich schnell aufschaukeln. Nach dem Handelskonflikt ist vor dem Handelskonflikt."

elm/bgf/mis/ab

(AWP)