Devisen: Euro zum Dollar wenig verändert - Franken steigt

Der Euro zeigt sich am Mittwoch zum US-Dollar wenig verändert. Zeitweise ist die Gemeinschaftswährung allerdings unter die Marke von 1,10 Dollar gefallen. Am Vormittag kostet sie mit 1,1010 Dollar wieder etwa so viel wie am Vortag. Gegenüber dem Franken notiert der Euro mit 1,0905 etwas tiefer als am Vorabend. Und auch der Dollar verliert zum Franken - der Kurs liegt bei 0,9904.