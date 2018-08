Devisen: Euro zum Franken weiter auf Jahrestief - Einbruch der türkischen Lira

Der Euro hat zum Franken auch im US-Geschäft bei Jahrestiefstwerten notiert. Am Abend notierte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1344 Fr. und nur wenig über dem kurz zuvor erreichten Tief von 1,1340 Franken. Am Freitagmorgen hatte der Euro mit 1,1423 Fr. noch fast einen Rappen mehr gekostet. Die stark gestiegene Unsicherheit habe die Investoren vorab in Europa in den Franken getrieben, kommentierte ein Analyst der Swissquote Bank.