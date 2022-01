Devisen: Euro zum US-Dollar etwas schwächer - Zum Franken fester

Der Euro hat zum Franken die Erholung fortgesetzt und notiert mittlerweile wieder bei 1,0374 Franken, nachdem das EUR/CHF-Paar am Vortag kurzzeitig unter die Marke von 1,03 gefallen war. Händler sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem an den Finanzmärkten am Vortag die Anleger noch sichere Häfen wie den Franken oder den japanischen Yen angesteuert hatten. Am Montag war der Franken zum Euro auf einen sechsjährigen Höchststand gestiegen.

An den Finanzmärkten bleibt die Lage aber auch am Dienstag von erhöhter Unsicherheit und entsprechend hohen Kursschwankungen geprägt. Für Verunsicherung sorgen die absehbar straffere US-Geldpolitik und die Ukraine-Krise.

Die Marktteilnehmer blicken unter anderem auf Konjunkturdaten aus Deutschland. Das Ifo-Institut veröffentlicht sein Geschäftsklima. Die monatliche Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Wirtschaft. Angesichts der grassierenden Omikron-Variante wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.

/bgf/eas

(AWP)