Devisen: Euro zum US-Dollar und Franken wenig verändert

Der Euro zeigt sich am Dienstagmittag gegenüber dem US-Dollar und Franken nur wenig verändert. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1457 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Morgen. Auch zum Franken bewegt sich der Euro mit 1,1230 Franken in etwa auf Kurshöhe vom Morgen. Der US-Dollar wiederum hält sich mit 0,9801 Franken knapp oberhalb der 0,98er Marke.