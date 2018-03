Devisen: Euro zum US-Dollar wenig bewegt - Zum Franken über 1,17

Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,2407 US-Dollar ähnlich viel wie im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2417 (Dienstag: 1,2411) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8054 (0,8057) Euro.

Zur Schweizer Währung hat der Euro dagegen auf 1,1707 (Nachmittag 1,1689) zugelegt. Auch gegenüber der US-Währung zeigt sich der Franken am Abend etwas schwächer. Der Dollar notiert zum Franken bei 0,9436, nachdem er am Vormittag noch deutlich unter 94 Rappen notiert hatte.

Im Fokus am Devisenmarkt stand - wie auch an den anderen Finanzmärkten - der drohende Handelskonflikt zwischen den USA und dem Rest der Welt. Die Experten warten darauf, ob US-Präsident Donald Trump seinen Ankündigungen von Strafzöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe Taten folgen lässt. Am Vortag war Gary Cohn zurückgetreten, Trumps oberster Wirtschaftsberater. Er gilt als Verfechter des freien Handels und hatte sich gegen Trumps geplante Strafzölle ausgesprochen.

Der Konjunkturbericht der US-Regierung ("Beige Book") liess die Devisenkurse ebenso kalt wie die Aktienmärkte. Auch andere Konjunkturnachrichten bewegten kaum.

