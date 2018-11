Devisen: Euro/Dollar auf tiefstem Stand seit Juni 2017 - auch zum Franken tiefer

Der Euro knüpft am Montag an den Abwärtstrend der vergangenen Tage an. Mit 1,1240 US-Dollar ist die Gemeinschaftswährung am Morgen zwischenzeitlich gar auf den tiefsten Stand seit Juni 2017 gefallen. Am späten Nachmittag notiert der Euro wieder etwas erholt auf 1,1255 Dollar.