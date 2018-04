Devisen: Euro/Franken nahe bei 1,20 - Pfund unter Druck, Lira legt zu

Analysten suchen weiter nach Erklärungen. An sich läuft die Entwicklung den klassischen Mustern zuwider, wie Währungsstrategen von Mirabaud in einem Kommentar schreiben. So steht die Abwertung des Frankens in deutlichem Widerspruch zu den derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Spannungen. In der Vergangenheit hätten solche Ereignisse die Investoren jeweils regelrecht in den Franken getrieben, da dieser als klassischer "sicherer Hafen" gilt, heisst es im Bericht.

Ein Grund, warum dies nicht passiert, ist laut Claude Zehnder von der Zürcher Kantonalbank, dass derzeit eher der Yen statt der Franken den Investoren als Fluchtwährung dient. "Da die Handelskrise zwischen den USA und China vor allem Asien betrifft, ist dies aber wenig erstaunlich", so Zehnder.

Für Währungsanalystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank liegt die Ursache für die Abwertung des Frankens sowieso primär anderswo - nämlich in der Geldpolitik. "Im Moment ist die SNB eine der taubenhaftesten Notenbanken überhaupt", erklärte die Währungsstrategin im Gespräch mit AWP. Während die US-Notenbank Fed in kleinen Schritten die Zinsen erhöhe und auch die Bank of England den Boden für eine baldige Erhöhung vorbereite, sei ein solcher Schritt bei der SNB nicht abzusehen.

Auch gegenüber dem Dollar hat der Euro am Mittwoch zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2390 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als in der Nacht.

Unerwartet schwache Inflationszahlen aus dem Euroraum beeindruckten die Gemeinschaftswährung nicht. Trotz einer robusten konjunkturellen Entwicklung und einer weiter extrem lockeren Geldpolitik der EZB war die Inflation im März mit 1,3 Prozent vergleichsweise niedrig geblieben.

Deutliche Kursverluste nach Inflationsdaten gab es hingegen beim britischen Pfund. Im März hatte die Teuerungsrate in Grossbritannien bei 2,5 Prozent gelegen. Das ist der tiefste Stand seit einem Jahr. Analysten hatten mit einer höheren Inflationsrate gerechnet. Die Anleger hätten zu früh auf eine Zinsanhebung der Bank of England im Mai gesetzt, kommentierte das britische Analysehaus Pantheon.

Die türkische Lira gewann nach der Ankündigung vorgezogener Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei noch diesen Sommer deutlich an Wert. Nach Zuwächsen von über 1,5 Prozent sowohl zum Euro als auch zum Dollar mussten für einen Euro zuletzt wieder unter 5 Lira gezahlt werden.

Die Feinunze Gold kostete im freien Handel am Nachmittag 1'352 Dollar. Gefixt wurde die Feinunze Gold in London zuletzt am Dienstag mit 1342,10 (Montag: 1349,35) Dollar.

tos/bgf/he/rw

(AWP)