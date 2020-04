Devisen: Eurokurs auch im US-Handel nur wenig bewegt

Zum Franken notiert der Euro am späten Abend mit 1,0512 mehr oder weniger unverändert und nahe den Jahrestiefstwerten. Der US-Dollar kostet zuletzt 0,9675 Franken.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte zuletzt weniger zulasten des Frankens am Devisenmarkt interveniert haben. Denn die Sichtguthaben stiegen in der vergangenen Woche nurmehr um 3,1 Milliarden Franken nach 6,9 Milliarden beziehungswese 6,7 Milliarden in den beiden Wochen davor.

Für den Euro dürfte im weiteren Wochenverlauf besonders der am Donnerstag stattfindende EU-Gipfel wichtig sein. Die Analysten der BayernLB sprechen gar von einer wegweisenden Zusammenkunft, denn zwar haben sich die EU- und Euroländer bereits auf gegenseitige Unterstützung zur Milderung der Corona-Folgen geeinigt. Die Hilfen werden aber von manchen Fachleuten und Marktteilnehmern als unzureichend eingestuft. Dem Streit über eine gemeinsame Schuldenaufnahme kommt daher besondere Bedeutung zu.

/ck/he

(AWP)