Devisen: Eurokurs auf Berg- und Talfahrt

Zum Franken notiert der Euro derzeit bei 1,0519 Franken, nachdem der Kurs am frühen Nachmittag über 1,0525 Franken geklettert war. Derweil hat der Dollar die Schwelle von 0,97 Franken zurückerobert.

Entscheidend für die Devisenmärkte war die amerikanische Geldpolitik. Konkret geht es um Spekulationen, wonach die US-Notenbank Fed ihren Leitzins ähnlich wie andere grosse Zentralbanken in den negativen Bereich senken könnte. Diese Vermutung hat den Dollar zuletzt belastet - so auch am Mittwochvormittag.

Die Spekulationen erhielten am Nachmittag aber einen Dämpfer: US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte die Haltung der Zentralbank, dass die Fed negative Leitzinsen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Erwägung ziehe. Der Dollar erholte sich daraufhin von vorherigen Verlusten, was den Euro im Gegenzug unter Druck setzte.

Das Konzept negativer Leitzinsen ist unter Ökonomen umstritten. Eine Fraktion befürwortet das Instrument, weil sie ihm eine steigende Kreditvergabe und damit einhergehende Konjunkturstützung zuschreibt. Andere Ökonomen sind skeptischer und befürchten Belastungen für Banken und Sparer, die durch negative Leitzinsen entstehen können.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1714 Dollar gehandelt. Das waren fast 12 Dollar mehr als am Vortag.

