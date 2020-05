Devisen: Eurokurs auf Talfahrt

Gegenüber dem Franken blieb der Euro praktisch über den ganzen Tag stabil. Am späten Abend wird er zu 1,0518 gehandelt. Der US-Dollar hat sich dagegen auf 0,9723 im Tagesverlauf deutlich über 97 Rappen verteuert.

Zuvor sorgten Spekulationen, wonach die US-Notenbank Fed ihren Leitzins ähnlich wie andere grosse Zentralbanken in den negativen Bereich senken könnte für einen Anstieg des Euro. Die Spekulationen erhielten später aber einen Dämpfer: US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte die Haltung der Zentralbank, dass die Fed negative Leitzinsen zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Erwägung ziehe. Der Dollar erholte sich daraufhin von vorherigen Verlusten, was den Euro im Gegenzug unter Druck setzte.

edh/he/cf

(AWP)