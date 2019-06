Devisen: Eurokurs behauptet sich auf hohem Niveau zum Dollar

Zum Franken konnte die Gemeinschaftswährung ebenfalls Boden gut machen und eroberte die Marke von 1,11 zurück. Am Abend notiert der Euro zu 1,1118 Franken. Der Dollar notiert mit 0,9777 Franken wieder leicht höher.

Jüngst war der Eurokurs über 1,14 Dollar gestiegen und hatte sich damit so stark wie zuletzt vor über drei Monaten präsentiert. Ihn stützt derzeit die Dollarschwäche wegen der erwarteten Leitzinssenkungen in den Vereinigten Staaten. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Dienstag seine Bereitschaft zu Zinssenkungen erneut bestätigt.

(AWP)