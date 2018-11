Devisen: Eurokurs bei knapp 1,14 US-Dollar - Franken leicht teurer

Der Eurokurs hat am Mittwoch etwas zugelegt. Zeitweise kehrte die Gemeinschaftswährung über die Marke von 1,14 US-Dollar zurück, nachdem sie am Vortag im späten Handel noch kurz unter 1,1360 Dollar gehandelt worden war. Zuletzt wurden dann in New York 1,1390 Dollar gezahlt, etwas mehr als zur gleichen Zeit am Vortag. Insgesamt bewegten sich die Kurse allerdings relativ wenig.