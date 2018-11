Devisen: Eurokurs bei knapp 1,14 US-Dollar - Insgesamt wenig Bewegung

Der Eurokurs hat am Mittwoch zum Dollar etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung wieder um die Marke von 1,14 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am frühen Morgen noch auf ein Tagestief von 1,1365 Dollar gefallen war. Per Saldo bewegten sich die Kurse allerdings relativ wenig.