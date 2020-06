Devisen: Eurokurs bewegt sich auf niedrigem Niveau - Zum Franken stabil

Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung wenig verändert. Am Morgen kostet ein Euro 1,0704 nach 1,0717 am Freitagabend. Der Dollar notiert mit 0,9515 etwas weniger als am Freitag mit 0,9537 Franken.

Bereits Ende letzter Woche hatte sich die Stimmung an den internationalen Börsen stark eingetrübt und so auch den Euro belastet. Ein pessimistischer Konjunkturausblick der US-Notenbank und die Angst vor einer zweiten Corona-Welle in den Vereinigten Staaten hatten die Anleger verunsichert.

Am Montag nun vergrösserte ein neuer Coronavirus-Ausbruch in Peking die Sorgen der Investoren. Zudem war die Erholung der chinesischen Industrieproduktion im Mai nicht so stark ausgefallen wie erwartet. Vor diesem Hintergrund verzeichneten Währungen wie der Dollar, der Yen oder der Schweizer Franken Gewinne, die in Krisenzeiten oft gefragt sind.

