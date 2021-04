Devisen: Eurokurs bewegt sich kaum - EUR/CHF zieht leicht an

Der Schweizer Franken dagegen gibt leicht nach. Am Mittag kostet der Euro mit 1,1081 Franken etwas mehr als am Morgen mit 1,1067 und 1,1060 Franken am Montagabend. Der Dollar wird ebenfalls ein wenig fester zu 0,9386 nach 0,9373 Franken am Morgen umgesetzt.

Der Euro hat damit seine Gewinne vom Montag verteidigt. Unterstützung lieferten dabei Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Konjunkturindex des Analysehauses Sentix für den gemeinsamen Währungsraum erreichte den höchsten Wert seit August 2018. Analysten hatten einen geringeren Anstieg erwartet. Am Nachmittag werden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

(AWP)