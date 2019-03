Devisen: Eurokurs bewegt sich kaum zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1229 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro bei 1,1175 nach wie vor unterhalb der 1,12er Marke und etwas schwächer als am Vortag. Der US-Dollar zeigt sich derweil mit 0,9950 Franken ebenfalls eine Spur leichter.