Devisen: Eurokurs bewegt sich wenig - Türkische Lira fällt auf Rekordtief

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Im Mittagshandel wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2274 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum selben Kurs wie am Vormittag. Auch gegenüber dem Franken machte der Euro keine grossen Sprünge und blieb zum Wochenauftakt unter der Marke 1,18.