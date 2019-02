Devisen: Eurokurs bewegt sich zum Dollar leicht im Plus

Der Eurokurs hat sich am Freitag weitgehend im Plus aufgehalten. Zwischenzeitlich geriet die Gemeinschaftswährung zwar wegen robuster US-Konjunkturdaten unter Druck, erholte sich dann aber wieder. In New York wurden zuletzt 1,1461 US-Dollar dafür bezahlt - und damit etwas mehr als zur gleichen Zeit am Vortag.