Devisen: Eurokurs bleibt auf niedrigem Niveau

Auch zum Franken gewann der Euro im Tagesverlauf an Wert und kam dabei wieder klar oberhalb der 1,19er-Marke zu liegen. Aktuell notiert das Währungspaar Euro/Franken bei 1,1919, nachdem der Kurs am Morgen zeitweise noch bis auf 1,1866 gefallen war. Auch zum Dollar schwächte sich der Franken am Nachmittag ab; aktuell steht das Duo Dollar/Franken bei 1,0048.

Die anfänglichen Kursgewinne des Dollar begründeten Händler mit dem Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Von der dadurch entstandenen Unsicherheit habe die amerikanische Währung als Weltreservewährung profitiert. Zuletzt beruhigte sich die Lage an den Märkten etwas und der Dollar gab einen Teil seiner Gewinne ab. /edh/jsl/he/kw

(AWP)