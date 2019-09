Devisen: Eurokurs bleibt im US-Handel über Zweijahrestief

Starke Impulse blieben am Freitag weitgehend aus. Am Markt wurde die leichte Erholung des Euro mit einer moderaten Schwäche des amerikanischen Dollar begründet.

Der Franken hat am Abend deutlich an Wert gewonnen. So verbilligte sich der Euro auf 1,0834 Franken nach 1,0862 Franken am Nachmittag. Der US-Dollar ermässigte sich auf 0,9901 Franken von zuvor 0,9931 Franken. Das britische fiel mit 1,2172 Franken unter die Grenze von 1,22 Franken.

Grösster Belastungsfaktor für den Euro stellt gegenwärtig die Geldpolitik der EZB dar. Nicht nur, dass die Zentralbank ihre sehr grosszügige Geldpolitik Mitte September weiter gelockert hat. Auch besteht Spielraum für weitere Schritte, wie EZB-Chefökonom Philip Lane unlängst klargestellt hat. Notenbankexperten weisen zudem darauf hin, dass mit dem baldigen Ausscheiden zweier hochrangiger Notenbanker - darunter die Deutsche Sabine Lautenschläger - die Führungsspitze der Europäischen Zentralbank mit noch mehr Währungshütern besetzt sein könnte, die einer lockeren Linie zugeneigt sind.

