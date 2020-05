Devisen: Eurokurs bleibt klar unter 1,09 US-Dollar

Zum Franken blieb der Euro mit 1,0516 seit dem Vorabend und über den ganzen Handelstag praktisch stabil. Der US-Dollar stand zu vielen Währungen unter Druck. So ging er auch gegenüber dem Franken auf 0,9687 zurück, von 0,9700 am Mittag und 0,9726 am Vorabend. Die Tiefststände bei 0,9670 am frühen Abend hat der Dollar allerdings wieder überwunden.

Marktteilnehmer nannten als Grund für die Dollar-Schwäche Spekulationen auf eine noch lockerere Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Neue Inflationsraten zeigten, dass sich die Fed trotz ihrer extrem lockeren Geldpolitik nicht wegen einer steigenden Inflation Sorgen machen muss. Im Gegenteil: Im April ging die Inflationsrate stark von 1,5 Prozent im Vormonat auf 0,3 Prozent zurück.

