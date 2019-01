Devisen: Eurokurs bleibt moderat im Minus

Gegenüber dem Franken legte der Euro in den letzten Stunden wieder hauchdünn zu auf 1,1230 Franken, nachdem er am Nachmittag noch 1,1225 Franken gekostet hatte. Der Dollar ermässigte sich ganz leicht auf 0,9815 Franken nach 0,9818 Franken am Nachmittag. Das britische Pfund schwächte sich weiter ab auf 1,2481 Franken. Am Mittag war das Pfund noch mehr als 1,25 Franken wert gewesen. Das britische Parlament wird am 15. Januar über das umstrittene Brexit-Abkommen abstimmen. Eine Mehrheit ist für das von Premierministerin Theresa May in Brüssel ausgehandelte Abkommen aber immer noch nicht in Sicht.

Gestützt wurde der Dollarkurs von der gestiegenen Zuversicht bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Laut US-Präsident Donald Trump laufen die Gespräche "sehr gut". Chinas Präsident Xi Jinping hatte seinen hochrangigsten Verhandlungsführer in die seit Montag laufende zweite Gesprächsrunde mit den USA geschickt, was unter Anlegern bereits zuvor für gute Stimmung gesorgt hatte.

Die EZB legte die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89743 (0,89720) britische Pfund und 124,46 (123,90) japanische Yen fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1283,55 Dollar gehandelt. Das waren 5,69 Dollar weniger als am Vortag.

/edh/jsl/he/jb

(AWP)