Devisen: Eurokurs bleibt stabil zum Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Freitagmorgen kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung ähnlich wie am Vorabend bei 1,1347 US-Dollar und 1,1412 Franken gehandelt. Auch beim Dollar-Franken-Wechselkurs gab es kaum Veränderungen, er notierte am frühen Morgen stabil bei 1,0058 Franken.