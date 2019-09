Devisen: Eurokurs bleibt über 1,10 Dollar - Pfund legt nach wichtigem Urteil zu

Der Eurokurs hat sich im US-Handel am Dienstag über 1,10 US-Dollar behauptet. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1019 US-Dollar und damit etwas mehr als im frühen europäischen Geschäft. Der Schweizer Franken stieg derweil gegenüber dem Euro wie auch dem Dollar. Ein Euro kostet am Abend 1,0860 Franken und damit etwas weniger als am späten Nachmittag (1,0864 Franken). Und der Dollar gab weiter nach auf 0,9855 Franken, was unter dem Nachmittagskurs von 0,9875 Franken ist.