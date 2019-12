Devisen: Eurokurs bleibt über 1,12 US-Dollar

Zum Franken zeigt sich die US-Valuta gar nochmals etwas tiefer im Vergleich zum Vortag, nachdem sie bereits am Montag erstmals seit August wieder unter die Marke von 97 Rappen gefallen ist. Derzeit wird der Dollar zu 0,9676 Franken gehandelt nach 0,9685 am späten Vorabend. Zum Franken steht der Euro aktuell bei 1,0856 und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Händler berichteten über dünne Umsätze. Unter solchen Umständen reichen schon relativ kleinvolumige Aktionen von Marktteilnehmern für signifikante Bewegungen. In Europa sind inzwischen auch die letzten Aktienbörsen für dieses Jahr geschlossen worden.

Aus der Eurozone wurden keine Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA war der FHFA-Hauspreisindex im Oktober nicht so deutlich gestiegen wie das Experten erwartet hatten. Zudem hatte sich die Verbraucherstimmung im Dezember überraschend eingetrübt.

/he

(AWP)