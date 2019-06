Devisen: Eurokurs bleibt über 1,13 US-Dollar

Der Eurokurs ist am Montag trotz eines Schwächeanfalls über der am Freitag eroberten Marke von 1,13 US-Dollar geblieben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1316 US-Dollar. Die Währungspaare USD/CHF (0,9899) und EUR/CHF (1,1201) bewegten sich am Pfingstmontag nur wenig.