Devisen: Eurokurs bleibt unter 1,13 US-Dollar

Auch zum Schweizer Franken bleibt die europäische Währung mit 1,1232 Fr. schwach, nachdem der Euro am Abend davor noch rund einen halben Rappen mehr gekostet hatte. Der US-Dollar zeigt sich zur Schweizer Währung mit 0,9942 Franken derweil nur wenig verändert.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hatte sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex ist in der Industrie stark gefallen. Mit 47,6 Punkten erreichte er den niedrigsten Wert seit der Staatsschuldenkrise im Frühjahr 2013. "Ein solch niedriger Wert ist in der Regel nur in Rezessionszeiten zu beobachten", kommentierte Christoph Weil, Volkswirt bei der Commerzbank. Besonders schwach war die Entwicklung in der deutschen Industrie, die unter der zurückgehenden globalen Nachfrage leidet.

