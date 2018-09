Devisen: Eurokurs bleibt unter 1,18 US-Dollar - EUR/CHF stabil

Der Eurokurs ist am Dienstag nach einem zwischenzeitlich deutlichen Anstieg wieder abgebröckelt. Knapp unter 1,18 US-Dollar ging der Gemeinschaftswährung letztlich die Kraft aus - im New Yorker Handel kostete sie zuletzt 1,1769 Dollar. Wenig Bewegung gab es beim Franken. So notieren die Währungspaare EUR/CHF (1,1356) und USD/CHF (0,9650) in etwa auf dem Niveau des späten Nachmittags.